И. Зубов: «Салават» играл командой, друг за друга, поэтому такой результат

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:0).



«Впечатления — супер. «Зелёное дерби», хорошая атмосфера, прекрасный стадион, хорошая команда напротив. Считаю, сегодня мы играли командой, друг за друга, поэтому такой результат. Не важно, какой счет, главное, три очка. Надеюсь, сейчас мы исправим ситуацию, в которой оказались. Никто за нас это не сделает. Поэтому только мы, наш коллектив. Мы будем исправлять эту ситуацию», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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