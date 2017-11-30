Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Тампа» уступила «Бостону» в гостях, Кучеров и Наместников заработали «—2»

Хоккей

Хоккеисты «Бостон Брюинз» добились успеха в домашней встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг», игра прошла на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 3:2.

Хозяева забросили две шайбы в первом периоде, их авторами стали Чарли Макэвой и Райли Нэш, на 26-й минуте Тори Круг забил третий гол «Бостона». Гости ответили точным броском Андрея Шустра, а в начале третьего периода капитан «Тампы» Стивен Стэмкос забил свой 11-й гол в сезоне с передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва, однако избежать поражения флоридцам не удалось.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков, а Антон Худобин остался в запасе «Бостона». Кучеров провёл на льду 22 минуты и завершил матч с коэффициентом полезности «—2», аналогичный результат и у Владислава Наместникова за 19 с половиной минут.

Гол капитана с участием россиян можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Макэвой (Пастрняк, Маршан) – 07:27 (5x5), 2:0 – Нэш (Хайнен, Маршан) – 17:13 (5x5), 3:0 – Круг (Спунер, Макэвой) – 25:59 (4x4), 3:1 – Шустр (Коберн, Куниц) – 30:53 (5x5), 3:2 – Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 42:10 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент