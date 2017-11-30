«Тампа» уступила «Бостону» в гостях, Кучеров и Наместников заработали «—2»

Хоккеисты «Бостон Брюинз» добились успеха в домашней встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг», игра прошла на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 3:2.



Хозяева забросили две шайбы в первом периоде, их авторами стали Чарли Макэвой и Райли Нэш, на 26-й минуте Тори Круг забил третий гол «Бостона». Гости ответили точным броском Андрея Шустра, а в начале третьего периода капитан «Тампы» Стивен Стэмкос забил свой 11-й гол в сезоне с передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва, однако избежать поражения флоридцам не удалось.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков, а Антон Худобин остался в запасе «Бостона». Кучеров провёл на льду 22 минуты и завершил матч с коэффициентом полезности «—2», аналогичный результат и у Владислава Наместникова за 19 с половиной минут.

Гол капитана с участием россиян можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.