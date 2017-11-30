Защитник «Торонто» Зайцев лидирует в текущем сезоне по блок-шотам

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев в 26 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги заблокировал 75 бросков.



Российский хоккеист лидирует по этому показателю в сезоне, опережая ближайших преследователей Алека Мартинеса («Лос-Анджелес Кингз») и Джоэла Эдмундсона («Сент-Луис Блюз»).



Что касается результативности, на счету Зайцева 10 (4+6) очков. Показатель полезности россиянина при этом составляет «+11».

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.