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Гол Задорова и 31 сейв Варламова принесли «Колорадо» победу над «Виннипегом»

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» дома победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда прервала свою серию поражений на отметке в два матча. Из последних пяти матчей «Лавины» набирают очки в четырёх. «Виннипег» выиграл семь матчей из последних десяти.

Основное время матча завершилось при счёте 2:2. В составе «Колорадо» отличились Александр Керфут и Никита Задоров. В составе «Виннипега» шайбы забросили Джош Моррисси и Брайан Литтл. В овертайме Натан Маккиннон принёс «Колорадо» победу. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 31 бросок из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
1:1, 0:0, 1:1, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Моррисси (Шайфли, Танев) – 08:43 (5x5), 1:1 – Керфут (Комфер, Маккиннон) – 13:23 (5x4), 1:2 – Литтл (Элерс, Бафлин) – 44:08 (4x4), 2:2 – Задоров (Комо, Бурк) – 51:57 (5x5), 3:2 – Маккиннон (Керфут, Бэрри) – 60:59 (4x3)

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