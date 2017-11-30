Гол Задорова и 31 сейв Варламова принесли «Колорадо» победу над «Виннипегом»

«Колорадо Эвеланш» дома победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда прервала свою серию поражений на отметке в два матча. Из последних пяти матчей «Лавины» набирают очки в четырёх. «Виннипег» выиграл семь матчей из последних десяти.

Основное время матча завершилось при счёте 2:2. В составе «Колорадо» отличились Александр Керфут и Никита Задоров. В составе «Виннипега» шайбы забросили Джош Моррисси и Брайан Литтл. В овертайме Натан Маккиннон принёс «Колорадо» победу. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 31 бросок из 33.

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