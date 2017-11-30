Голдобин: надеюсь, что у меня будет шанс в «Ванкувере»

Нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин прокомментировал тот факт, что его вызвали в команду НХЛ.

«Я был очень рад, когда после матча тренер сказал, что меня поднимают. Счастлив это услышать. Я играл хорошо и ожидал вызова. Я выполнял то, что меня просили тренеры, фокусировался на действиях без шайбы. Я никогда до этого не играл в меньшинстве. Для меня это значит многое. Прежде всего то, что я могу стать игроком, на которого можно положиться в любой ситуации.

Игра в обороне помогает мне генерировать моменты в нападении. Если выигрываешь шайбу в своей зоне, всегда есть шанс заработать быстрый отрыв или просто ещё один шанс в атаке. Не могу дождаться. Тренируюсь в полную силу и надеюсь, что у меня будет шанс. Но в любом случае это будет решение тренера», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.