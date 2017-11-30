Каток в Парке Легенд откроется в первый уик-энд декабря

Лучшие зимние развлечения в Парке Легенд начнут свою работу в первые зимние выходные. 2 и 3 декабря всех гостей ждёт праздничная программа.



В дни открытия гостей катка ждёт:

развлекательная программа и шоу на льду;

массовые катания;

мастер-классы для взрослых и детей по фигурному катанию от Алексея Ягудина*;

3 декабря с 13:30 болельщики ХК «Спартак» смогут прокатиться на льду вместе со своим талисманом – Гладиатором красно-белых;

экскурсии в Музей хоккея.



Начало работы катка в дни открытия – 13:00, вход свободный.



Помимо развлечений на льду все пришедшие в Парк Легенд в грядущие выходные смогут принять участие в большом тест-драйве нового автомобиля SUBARU XV. Предстоящий зимний сезон станет третьим по счёту для катка на территории спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд». Он является частью открытого стадиона, который в летнее время работает как футбольное поле. Профессиональные хоккеисты и специалисты ледовой индустрии уже назвали площадку одной из лучших уличных ледовых арен Москвы.



В новом сезоне каток продолжит радовать гостей регулярными массовыми катаниями, мастер-классами от ведущих спортсменов, спортивными турнирами по хоккею, кёрлингу и другим зимним видам спорта. Любители хоккея смогут также получить уроки от персонального тренера и примерить хоккейную экипировку в «Часы хоккея» от компании CCM. Напротив катка работает первый в России Музей хоккея, где все желающие смогут познакомиться с историей побед сборной страны, увидеть уникальные экспонаты и принять участие в познавательных экскурсиях.



Порядок цен и расписание катка доступно на сайте.