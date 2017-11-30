А. Фёдоров: «Салавату» было стыдно, хотели прервать эту серию поражений

Форвард «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (1:0) во втором в сезоне матче «зелёного дерби». 22 ноября уфимцы дома были разгромлены со счётом 0:5.



«Как готовились к дерби? Разбирали игру соперника, провели работу над ошибками по сравнению с прошлым домашнем матчем. В целом всё стандартно. Конечно, понимали, что то место, где мы находимся, – это далеко не то, что от нас ждут руководство и болельщики. Нам самим было стыдно, и мы хотели прервать эту серию поражений.



Победа есть победа, очень важная, она была крайне необходима. Будем надеяться, что дальше у нас попрёт. Сыграл в третьем звене, в прошлом матче в четвёртом, стараюсь добавлять от матча к матчу, выигрывать конкуренцию.



Что стало ключевым в матче? Наверное, была равная игра, мы строго сыграли в обороне. Получилось такое ноу-хау для нас – отыграли на ноль. Хорошо, что воспользовались моментиком, забили», — цитирует игрока «Бизнес Online».

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