Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Защитник «Авангарда» Чудинов дисквалифицирован на одну игру

Хоккей

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов дисквалифицирован на одну встречу, информирует официальный сайт лиги.

В матче СКА – «Авангард», который состоялся 29 ноября, защитник гостей Максим Чудинов получил 10-минутный дисциплинарный штраф, который стал для него третьим в сезоне. В соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на игрока накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент