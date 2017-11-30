Защитник «Авангарда» Чудинов дисквалифицирован на одну игру

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов дисквалифицирован на одну встречу, информирует официальный сайт лиги.



В матче СКА – «Авангард», который состоялся 29 ноября, защитник гостей Максим Чудинов получил 10-минутный дисциплинарный штраф, который стал для него третьим в сезоне. В соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на игрока накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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