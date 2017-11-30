Тренер фарм-клуба «Ванкувера»: хотели, чтобы Голдобин остался голодным к НХЛ

Главный тренер «Ютики Кометс», фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» Трент Халл прокомментировал возвращение российского форварда Николая Голдобина в НХЛ.



«Голдобин был расстроен, как и любой другой игрок на его месте. Мы хотели, чтобы он остался голоден в своём желании вернуться в НХЛ. Я сказал при встрече: „Каким образом мы вернём тебя в Ванкувер?“ Это задало правильный настрой нашей беседе, и впоследствии он проделал великолепную работу», — приводит слова специалиста Sportting News.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке: Худобин терпит беспредел Кросби и вытесняет Раска Владимир Тарасенко вывел «Сент-Луис» в лидеры НХЛ, а Николая Голдобина вызвали в «Ванкувер».