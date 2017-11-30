В Брянской области стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги

В Брянской области стартовал отборочный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд — 10 коллективов, разделённых на два дивизиона, будут бороться за право представить регион в финале, который пройдёт в мае в Сочи: в матче открытия седьмого сезона Ночной хоккейной лиги на лёд вышел губернатор Брянской области Александр Богомаз.



Официальный сайт Ночной хоккейной лиги на своём официальном сайте разместил видеосюжет, посвящённый открытию седьмого сезона лиги в Брянской области.

«Деревяшки» побили «дружинников»! Как играют в низших группах Ночной лиги Недавно мы рассказывали об игре лидеров НХЛ. Пришла пора узнать, что происходит в низших группах. Там интересно!