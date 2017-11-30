Пашков: когда другие просят разрешить России участие в ОИ, это унизительно

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился своим видением ситуации с возможным недопуском хоккейной сборной России к олимпийскому турниру в Пхёнчхане.



«Письма от иностранных федераций хоккея с просьбой допустить нашу сборную на Олимпиаду – признак нашего авторитета или страх от возможного недопуска до Игр игроков КХЛ? Здесь, я думаю, и то и другое. Конечно, на первом месте у них собственные интересы, чтобы они получили нужных им игроков из КХЛ. Вторая причина, хотя она не главная, – важность и престижность олимпийского турнира. Без сборной России он теряет в статусе и ценности. Можно сказать, что наши соперники проявляют к нам уважение. Но, может быть, это выглядит довольно унизительно, когда за нас просят разрешить нам участие. За страну, которая многие годы находится на лидирующих позициях в мировом хоккее. Вообще, положение сложное и, видимо, серьёзное, раз иностранные федерации забеспокоились о том, приедет ли наша команда на олимпийский турнир. Чем кончится эта история с предполагаемым отстранением команды России, вряд ли кто-нибудь сегодня скажет.



Дадут ли просьбы иностранных федераций возможность Рене Фазелю повлиять на решение МОК по участию в Олимпиаде всех российских спортсменов? Фазель имеет авторитет, он – авторитетная личность в олимпийском движении. Это признанный спортивный деятель, и он может поднять этот вопрос. Но как на это отреагируют европейцы? Трудно представить. Это тяжёлое положение для нашего спорта, и решение Олимпийского комитета непредсказуемо. Как эта ситуация может повлиять на российских судей, которые будут обслуживать матчи турнира? Я думаю, что, если наша команда не будет там участвовать, нашим судьям там делать нечего. Надеюсь, что, какие бы решения ни принимались в нашем спорте, они должны быть солидарными. Должна быть общая солидарность спортсменов нашей страны при решении вопроса о допуске нашей команды к олимпийскому турниру. Это очень важно», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Федерации хоккея шести стран попросили Фазеля допустить Россию до ОИ-2018