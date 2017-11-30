Третьяк — об ОИ-2018: никто не может представить хоккейный турнир без России

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал письма от ИИХФ и нескольких национальных федераций хоккея, в которых выражалась поддержка сборной России.



«Я вернулся с заседания IIHF, по итогам которого все члены подписали письмо в МОК, призывающее допустить всех чистых спортсменов до участия в Играх, не применять принцип коллективной ответственности. Очень важно, что почти все федерации нас поддержали. И дело не в том, что они боятся недопуска игроков КХЛ, это реальная поддержка. Мы чувствуем, что у нас единая семья, это воодушевляет.



Знаете, в сегодняшней ситуации никакое решение МОК уже не удивит, всё может быть в нашей жизни. Конечно, надеемся и верим, что всю сборную России допустят, и в частности хоккеистов. Все хотят, чтобы хоккейный турнир был высокого уровня. Другие виды обидеть не хочу, но именно это венец Игр. И наши соперники, казалось бы, могли радоваться возможному недопуску российских хоккеистов, но мы видим, что никто не может представить турнир без нашей команды. Без нас он будет уже не самый красивый, скажем так», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

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