«Металлург» — «Спартак»: Воронин в драке остался по пояс без формы

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» произошла драка между нападающим хозяев Ильёй Берестенниковым и форвардом гостей Артёмом Ворониным.



Берестенникову во время потасовки удалось почти полностью стянуть игровой свитер со своего соперника, также он разбил Воронину бровь. Оба хоккеисты были наказаны за драку пятью минутами штрафного времени.



В матче продолжается первый период, счёт 0:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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