«Анахайм» обменял защитника Ватанена в «Нью-Джерси»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Дэвилз» произвели обмен, сообщает официальный сайт «уток». В стан «дьяволов» отправились защитник Сами Ватанен и условный выбор на драфте-2018, в обратном направлении проследовали нападающие Адам Хенрик и Джозеф Бландизи.



26-летний Ватанен в текущем сезоне принял участие в 15 матчах, записав на свой счёт 4 (1+3) очка при показателе полезности "-6".



23-летний Бландизи в нынешнем чемпионате не сыграл ни одной игры за основную команду «Дэвилз». 27-летний Хенрик провёл 24 встречи, набрав 14 (4+10) очков при показателе полезности "-6".



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