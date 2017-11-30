Капитан Матча звёзд—2016 тафгай Джон Скотт попробовал себя в роли актёра сериала

Североамериканский хоккеист Джон Скотт, завершивший год назад игровую карьеру, попробовал себя в качестве актёра сериала, информирует ESPN.



«Когда мы готовились к съёмкам, мне сказали изобразить своего героя в стиле Брента Бёрнса из „Сан-Хосе Шаркс“. Я попробовал, и у меня получилось неплохо. Никогда не думал, что когда-нибудь попаду на съёмки, но это случилось. Такое ощущение, что продолжается чудо, которое не завершалось с Матча звёзд», — рассказал игрок.



Напомним, в 2016 году Скотт неожиданно был выбран зрителями для участия в Матче звёзд—2016. Лига попыталась этому воспрепятствовать, но Скотт принял участие в игре, став самым ценным её игроком.



Посмотреть видео можно на ESPN.

Матч звёзд НХЛ 2016 — формат «3 на 3», тафгай и миллион долларов Тафгай Джон Скотт, миллион долларов призовых и матчи «3 на 3» — что увидят зрители Матча звёзд НХЛ.