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«Металлург» одолел «Спартак», не позволив ему впервые выиграть в Магнитогорске

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене взял верх над московским «Спартаком», игра завершилась со счётом 3:2. Московская команда по-прежнему не может одержать победу в Магнитогорске, красно-белые в своей истории ни разу там не выигрывали.

В команде хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Тимкин, Мэтт Эллисон и Оскар Осала. В коллективе Вадима Епанчинцева голами отметились Илья Талалуев и Вячеслав Лещенко.

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КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
0:1, 2:0, 1:1
Спартак
Москва
0:1 – Талалуев (Лаюнен, Хохлачёв) – 13:13 (5x5), 1:1 – Тимкин (Сироткин) – 21:30 (5x5), 2:1 – Эллисон (Филиппи, Казионов) – 28:11 (5x5), 2:2 – Лещенко (Максвелл, Радил) – 51:35 (5x5), 3:2 – Осала (Ли, Тимкин) – 56:55 (6x5)
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