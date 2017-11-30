«Металлург» одолел «Спартак», не позволив ему впервые выиграть в Магнитогорске

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене взял верх над московским «Спартаком», игра завершилась со счётом 3:2. Московская команда по-прежнему не может одержать победу в Магнитогорске, красно-белые в своей истории ни разу там не выигрывали.



В команде хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Тимкин, Мэтт Эллисон и Оскар Осала. В коллективе Вадима Епанчинцева голами отметились Илья Талалуев и Вячеслав Лещенко.



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