Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Партнёр Бучневича по звену Зибанеджад выбыл из строя из-за сотрясения

Хоккей

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад выбыл из строя из-за сотрясения мозга, информирует официальный «твиттер» клуба.

Место Зибанеджада в первой атакующей тройке «Рейнджерс» занял Давид Деарне, который будет играть вместе с Павлом Бучневичем и Крисом Крайдером.

24-летний Зибанеджад в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт 22 (11+11) результативных балла при показателе полезности "-5".

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Набор Ковальчука: баня, борщ и чай. Раскрыт секрет вечной молодости
Игрокам некогда скучать. Не верите — смотрите обзор их соцсетей.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент