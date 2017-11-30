Партнёр Бучневича по звену Зибанеджад выбыл из строя из-за сотрясения

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад выбыл из строя из-за сотрясения мозга, информирует официальный «твиттер» клуба.



Место Зибанеджада в первой атакующей тройке «Рейнджерс» занял Давид Деарне, который будет играть вместе с Павлом Бучневичем и Крисом Крайдером.



24-летний Зибанеджад в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт 22 (11+11) результативных балла при показателе полезности "-5".



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