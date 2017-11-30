Гулявцев: «Северсталь» проиграла по всем статьям, не хватило свежести

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 0:5.



«Проиграли по всем статьям. Плохо играли как в обороне, так и в атаке. Четвёртая и последняя игра на выезде. Возможно, не хватило свежести и не хватало отдельных игроков, которые не принимали участия в матче. Но это не оправдывает команду, которая бьется за восьмёрку. Мы должны выходить, быть одним кулаком и играть, как бы матч ни складывался. «Автомобилист» был свежее, быстрее. Отсюда и результат. Хочу поздравить соперника с победой», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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