«Динамо» — «Сибирь»: Анисин забил гол в первом матче после тяжёлой травмы

В первом периоде матча московского «Динамо» и новосибирской «Сибири» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хозяев Михаил Анисин, забивший гол на 18-й минуте встречи.
29-летний хоккеист проводит свою первую встречу после тяжёлой травмы, полученной во время предсезонной встречи. В нынешнем сезоне Анисин не провёл ни одной игры.
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Посмотреть видео первой шайбы Анисина после травмы можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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