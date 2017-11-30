Епанчинцев — о месте «Спартака» в таблице: у нас нет «завтра», только «сегодня»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:3).



«Думаю, и наша команда, и команда соперника сегодня находились в одинаковой ситуации: очень нужны очки. Где-то играли «от ножа», самоотверженно, порой — жёстко и грубо, но это хоккей. Считаю, «Спартак» заслужил хотя бы одно очко, но, к сожалению, и в предыдущей игре, и в этом матче получаем гол на отложенном штрафе и проигрываем. Разберёмся. Впереди день паузы и затем снова в бой. У нас нет «завтра», есть только «сегодня». В турнирной таблице команды расположены очень плотно, все бьются за место в зоне плей-офф. Нет времени на тренировочный процесс, только на восстановление. Прежде всего, команде нужно восстановиться и затем двигаться дальше.



Что с Ворониным? Рассечение брови, глаз заплыл, не видит. Это первичное заключение врачей, дальше будет проведено обследование. Но вроде ничего серьёзного», — цитирует Епанчинцева официальный сайт клуба.

«Металлург» одолел «Спартак», не позволив ему впервые выиграть в Магнитогорске