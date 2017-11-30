«Динамо» — «Сибирь»: форвард гостей Коньков оформил хет-трик за пять минут

В матче московского «Динамо» и новосибирской «Сибири» хет-трик на свой счёт записал нападающий гостей Сергей Коньков. 35-летний нападающий забил свои голы на 30-й, 31-й и 34-й минутах игры.



В последний раз Коньков забрасывал три шайбы в одном матче восемь лет назад. В нынешнем сезоне за предыдущие 35 игр он забил три гола и отдал две результативные передачи.



В матче продолжается второй период, счёт — 4:1 в пользу команды из Новосибирска.



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