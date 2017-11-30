Козлов: доволен самоотдачей игроков «Металлурга», Кошечкин пластался в воротах

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (3:2).



«У нас сегодня был очень хороший тест — соперник с хорошей атакой, надёжной обороной, опытная команда. Я доволен тем, как моя команда справилась с этой ситуацией, как ребята бились и боролись с первых минут, ловили шайбу на себя. Василий Кошечкин пластался в воротах, отстояли в меньшинстве. В общем, очень довольны самоотдачей, тем, с каким сердцем, с каким желанием играла команда», — цитирует Козлова официальный сайт «Спартака».

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