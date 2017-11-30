Воронин — о драке с Берестенниковым: начал заплывать глаз, сотрясения нет

Нападающий «Спартака» Артём Воронин после игры с «Металлургом» (2:3) ответил на вопрос о своей травме.



«Со мной всё нормально. То ли мне рассекли бровь в начале драки, то ли я упал на лёд. Честно говоря, так до конца и не понял. В начале драки глаз начал заплывать, отёк, но в целом порядок. Просто с заплывшим глазом было тяжело продолжать бой. Сотрясения нет», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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