«Витязь» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли пятый матч подряд

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке взял верх над «Адмиралом» из Владивостока, встреча закончилась со счётом 2:1. Команда Фредрика Стиллмана проиграла пятый матч подряд.



У подопечных Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Алексей Копейкин и Маттиас Мюттюнен. Единственный гол «моряков» записал на свой счёт Владимир Ткачёв.

Посмотреть видео опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»