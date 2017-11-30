Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Витязь» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли пятый матч подряд

Хоккей

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке взял верх над «Адмиралом» из Владивостока, встреча закончилась со счётом 2:1. Команда Фредрика Стиллмана проиграла пятый матч подряд.

У подопечных Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Алексей Копейкин и Маттиас Мюттюнен. Единственный гол «моряков» записал на свой счёт Владимир Ткачёв.

Посмотреть видео опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Копейкин (Лазарев) – 18:28 (5x5), 2:0 – Мюттюнен (Горак, Копейкин) – 22:23 (5x4), 2:1 – Ткачёв (Александров, Саболич) – 59:19 (6x4)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

10 летних трансферов КХЛ, которые уже стали успешными
Лучшие летние трансферы. Некоторые из них воспринимались скептически.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент