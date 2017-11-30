«Витязь» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли пятый матч подряд

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке взял верх над «Адмиралом» из Владивостока, встреча закончилась со счётом 2:1. Команда Фредрика Стиллмана проиграла пятый матч подряд.
У подопечных Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Алексей Копейкин и Маттиас Мюттюнен. Единственный гол «моряков» записал на свой счёт Владимир Ткачёв.
Посмотреть видео опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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