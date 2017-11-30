«Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью», несмотря на хет-трик Конькова

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 6:4. Команда Павла Зубова потерпела третье поражение кряду.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Анисин, Юусо Хиетанен, Александр Петунин, Дастин Бойд и Андрей Алексеев, оформивший дубль. У «Сибири» хет-трик на свой счёт записал Сергей Коньков, ещё один гол забил Вячеслав Основин.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.