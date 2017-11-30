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«Динамо» одержало волевую победу над «Сибирью», несмотря на хет-трик Конькова

Хоккей

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 6:4. Команда Павла Зубова потерпела третье поражение кряду.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Анисин, Юусо Хиетанен, Александр Петунин, Дастин Бойд и Андрей Алексеев, оформивший дубль. У «Сибири» хет-трик на свой счёт записал Сергей Коньков, ещё один гол забил Вячеслав Основин.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
6 : 4
1:0, 1:4, 4:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Анисин (Кутейкин, Терещенко) – 18:29 (5x4), 1:1 – Основин (Лукин, Шаров) – 25:22 (5x5), 1:2 – Коньков (Санников, Демидов) – 29:06 (6x5), 1:3 – Коньков (Верещагин) – 30:05 (5x5), 1:4 – Коньков – 33:46 (5x5), 2:4 – Хиетанен (Бойд, Варнаков) – 38:01 (5x4), 3:4 – Петунин (Марковин, Игнатушкин) – 41:14 (5x5), 4:4 – Бойд (Варнаков) – 41:45 (5x5), 5:4 – Алексеев (Казионов, Сопин) – 47:45 (5x5), 6:4 – Алексеев (Вишневский, Сопин) – 57:15 (5x5)
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