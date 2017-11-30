Белоусов: все в «Ладе» прекрасно понимают, что результата у нас нет

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (3:2 Б).



«Все в команде прекрасно понимают, что результата нет, теряем важные очки. Даже сегодня сыграли хорошо два периода, но в третьем периоде то ли боялись ошибиться, то ли что-то ещё. Не знаю, с чем это связано. Вместо того чтобы, ведя — 2:0, сыграть по счёту, без нервотрёпки довести матч до победы, вышли на третий период и сыграли непонятно как. Просто 10 минут нас возили по зоне, хотя нам достаточно было грамотно сыграть в обороне и не дать ничего сделать сопернику.



Перед третьим период говорили, что «Динамо» будет больше атаковать, набрасывать на ворота. Видимо, поэтому тренерским штабом было принято решение перейти на игру в три звена, чтобы держать себя в тонусе, не дать сопернику отыграться.



Рад заброшенной шайбе. К сожалению, не всегда такие проходы получаются. Бывают хорошие игры без голов, а бывает наоборот. Самое главное, что удалось сегодня выиграть, но лучше было бы, если бы взяли три очка», — сказал Белоусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Ляховским.

Два очка Белоусова помогли «Ладе» взять верх над рижским «Динамо»