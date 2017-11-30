Анкипанс: поставлю игрокам «Динамо» 10 баллов за характер, мы цепляемся

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение в матче с «Ладой» со счётом 2:3 Б.



«Очень недоволен началом игры, было много удалений и нереализованных моментов. В третьем периоде игроки молодцы, показали характер, за это поставлю им 10 баллов. Несмотря на то что мы находимся в тяжёлом положении, мы боремся, цепляемся за каждую игру и это здорово», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.



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Два очка Белоусова помогли «Ладе» взять верх над рижским «Динамо»