П. Зубов — о будущем Салака в «Сибири»: это внутренняя кухня, без комментариев

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (4:6).



«Тяжело проигрывать — 4:6, выигрывая — 4:1. За слабый третий период беру ответственность на себя. Мы не должны были так играть, но и «Динамо» есть «Динамо». Мы пытались играть до конца, но пропустили шестой гол. Повторюсь, боролись до конца. Останется ли Салак в команде? Это внутренняя кухня, поэтому без комментариев», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.



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