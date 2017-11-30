Фетисов — о Putin Team: Овечкин молодец, он сделал это от чистого сердца

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам физкультуры и спорта Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации вокруг ОИ-2018.



«КХЛ может не отпустить легионеров на ОИ-2018? Профессиональная лига принимает решения, которые она считает правильными. Если проводить аналогию до конца, то НХЛ приняла решение, исходя из коммерческого интереса к Олимпиаде и в соответствии с возникающими рисками. Можно сказать, что шансы России повышаются, но у нас есть разный опыт выступлений на Олимпиадах. Можно вспомнить 1980 год, когда мы не имели права проигрывать американской студенческой команде. Канадцы последнее десятилетие доминируют, и европейские федерации обрадовались этому решению НХЛ. Поэтому не только мы получаем выгоду.



Putin Team Александра Овечкина? Он молодец. Мы же видим, что это вызывает интерес среди людей. Он сделал это от чистого сердца, и хорошо, что люди об этом говорят», — цитирует Фетисова Газета.ru.

«Овечкин — один из активов ФСБ». Америка — о Putin Team Создание «Команды Путина» — повод вспомнить об отношениях президента России с Трампом и об игре Овечкина в плей-офф.