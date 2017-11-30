Анисин: мне нужно работать и прибавлять, в раздевалке «Динамо» ещё не спел

Нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин поделился впечатлениями от своей первой игры после травмы, в которой его команда обыграла «Сибирь» (6:4).



«Отыгрались и вырвали победу на характере, на зубах. Просто молодцы, все красавцы. Очень рад, что вернулся в московское «Динамо». Чувствовал поддержку, спасибо огромное всем зрителям за такую поддержку. Давно у меня не было такого настроя, такой обстановки. Наверное, в первый раз я ощущал, что играю перед своими родными болельщиками спустя несколько лет и после всех баталий, что со мной происходили. Уже давно всё забыто, но всё равно было волнение. Ещё раз огромное спасибо болельщикам, тепло встречали команду. Очень много эмоций меня переполняло, когда я вышел на этот лёд нашей бело-голубой торсиды.



Самочувствие? Раз я на льду — значит, восстановился. Что касается игры, то нужно ещё много работать, прибавлять. Своей игрой не могу быть доволен, не всё получалось. Стараюсь оправдать доверие тренеров. Спел ли в раздевалке? Ещё нет», — передаёт слова Анисина корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

Кабаки и драки остались в прошлом. Анисин вернулся и случилось чудо Даже хет-трик Конькова потерял свою ценность.