Дебютант «Локомотива» Бондырев: Квартальнов попросил играть в силовой хоккей

Нападающий «Локомотива» Игорь Бондырев поделился эмоциями от своего дебюта в КХЛ. Ярославцы одолели «Югру» со счётом 3:1.



«Для меня дебютировать дома было полегче. На выезде было бы больше нервов, а здесь и свои болельщики, и свои борта. Так что не особенно и нервничал. Всем спасибо за поддержку, сегодня было здорово!



Конечно, был готов и к тому, что всю игру могу провести на лавке. Готовился, что могу выйти в третьем периоде, но повезло, что уже в первом периоде провёл пару смен. Это решение тренера, я рад, что он доверил мне сыграть. А на сколько я наиграл — увидим.



Пока меня попросили больше играть в силовой хоккей, под воротами по возможности, больше идти в борьбу. Но думаю, что и шайбы придут», — сказал Бондырев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

«Локомотив» нанёс «Югре» девятое поражение подряд