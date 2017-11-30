Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: шестые победы «Спартака» и «Авто»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день из пяти матчей.
«Авто» продлил свою победную серию до шести матчей, одолев «Белых Медведей» — 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 12:00 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 2
0:1, 0:1, 2:0, 1:0
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Шафигулин (Кобяков, Шадрин) – 08:06 (5x5), 0:2 – Мансуров (Кобяков, Шадрин) – 26:57 (5x4), 1:2 – Дубовик (Дербенёв) – 48:33 (5x5), 2:2 – Белоцкий (Павленко, Голещихин) – 58:21 (5x4), 3:2 – Шарипов (Дербенёв, Севостьянов) – 61:22 (5x4)
МХК «Спартак» уверенно обыграл «Чайку», выиграв шестой матч кряду — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 15:30 МСК
МХК Спартак
Москва
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Сорокин (Корчагин) – 11:45 (5x5), 1:1 – Платонов (Шабловский) – 15:08 (5x5), 2:1 – Тришин (Первов) – 32:49 (5x4), 3:1 – Миллер (Белов, Кравченко) – 51:41 (5x5), 4:1 – Первов (Тришин, Леванов) – 52:28 (5x5), 4:2 – Томилов – 54:07 (5x5)
«Толпар» в упорной борьбе одолел «Омских Ястребов» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
2 : 1
1:0, 0:0, 1:1
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Миргалиев (Сорокин) – 08:19 (5x4), 2:0 – Голиков (Ренёв, Мальцев) – 51:06 (5x5), 2:1 – Рожковский (Жукенов, Мельников) – 59:55 (5x4)
«Крылья Советов» по буллитам уступили «Атлантам» — 2:3 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 3
1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Атланты
Московская область
0:1 – Морозов (Клепко) – 05:22 (5x5), 1:1 – Лялин (Садретдинов) – 18:02 (5x4), 1:2 – Клепко (Силантьев, Морозов) – 27:45 (5x5), 2:2 – Каптелин (Михасёнок) – 53:53 (5x5), 2:3 – Клепко – 65:00 ( ПБ)
«Тайфун» дома потерпел поражение в матче с ХК «Рига» — 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Тайфун
Приморский край
2 : 4
0:0, 1:2, 1:2
ХК Рига
Рига
0:1 – Фёдоров (Бергманис) – 25:15 (5x5), 1:1 – Никитин (Епифанов) – 31:30 (4x5), 1:2 – Трасташенков (Берзиньш, Якобсонс) – 36:34 (5x5), 1:3 – Калькис – 41:21 (5x5), 2:3 – Гончарук (Александров, Тимофеев) – 50:36 (5x5), 2:4 – Берзиньш (Бергманис) – 59:49 (en)
В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно две встречи.
«Ижсталь» уступила «Молоту-Прикамье» со счётом 3:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
3 : 4
1:1, 1:2, 1:1
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Шайхулов (Синелёв, Бикмуллин) – 00:51 (5x5), 1:1 – Лапин (Денис Иванов, Курдюков) – 04:10 (5x5), 1:2 – Бикмуллин – 31:53 (5x5), 1:3 – Набиуллин (Ерохин) – 34:05 (5x5), 2:3 – Баженов (Денис Иванов, Виноградов) – 39:26 (5x4), 3:3 – Лапин (Панасенко) – 49:48 (5x4), 3:4 – Ерохин (Синелёв, Андриянов) – 51:24 (5x5)
«Нефтяник» одолел «Торос» — 3:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
3 : 1
0:1, 3:0, 0:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Лукин (Цулыгин) – 05:12 (5x4), 1:1 – Гильманов (Янсонс, Воеводин) – 25:57 (5x5), 2:1 – Сумин (Демидов, Раисов) – 26:57 (5x5), 3:1 – Ядроец (Байкеев, Хамидуллин) – 27:35 (5x5)
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