Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: шестые победы «Спартака» и «Авто»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день из пяти матчей.



«Авто» продлил свою победную серию до шести матчей, одолев «Белых Медведей» — 3:2 ОТ.

МХК «Спартак» уверенно обыграл «Чайку», выиграв шестой матч кряду — 4:2.

«Толпар» в упорной борьбе одолел «Омских Ястребов» — 2:1.

«Крылья Советов» по буллитам уступили «Атлантам» — 2:3 Б.

«Тайфун» дома потерпел поражение в матче с ХК «Рига» — 2:4.

В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно две встречи.



«Ижсталь» уступила «Молоту-Прикамье» со счётом 3:4.

«Нефтяник» одолел «Торос» — 3:1.