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19 игроков КХЛ сыграет за сборную Канады на Кубке Первого канала

Хоккей

Федерация хоккея Канады на своём официальном сайте объявила состав сборной команды на матчи Кубка Первого канала. Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря. Канадская сборная сыграет с Южной Кореей, Россией и Чехией.

Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев»), Барри Браст («Фрибург»);

Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт («ХВ-71»), Симон Депре («Слован»), Максим Норе («Берн»), Крис Ли («Металлург» Мг), Чарльз Геноуэй («Лада»), Шон Лалонд («Кельн»), Карл Столлери («Динамо» Р);

Нападающие: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Тэдди Перселл («Авангард»), Брэндон Козун, Максим Тальбо (оба – «Локомотив»), Пьер-Александр Паренто («Автомобилист»), Мэтт Эллисон («Металлург» Мг), Жильбер Брюле, Тэйлор Бек, Войтек Вольски (все – «Куньлунь»), Мэттью Фрэттин, Линден Вей (оба – «Барыс»), Дерек Рой («Линчепинг»), Райан Гарбутт («Торпедо»), Эрик О'Делл («Сочи»), Рене Борк («Юргорден»)

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