Нападающий «Ванкувера» Дорсетт покинет большой спорт из-за проблем с шеей

Генеральный директор «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что канадский нападающий Дерек Дорсетт не вернётся в состав клуба из-за проблем со здоровьем и завершит выступления на профессиональном уровне. Об этом информирует официальный сайт клуба.



В декабре 2016 года Дорсетт досрочно завершил сезон из-за травмы шеи, ему была сделана операция шейного диска. Канадцу было разрешено принять участие в текущем чемпионате НХЛ, однако после очередного обследования медики посоветовали 30-летнему хоккеисту не возвращаться к матчам, учитывая текущее состояние и долгосрочные значительные риски для здоровья.



Дорсетт принял участие в 515 играх НХЛ на протяжении 10 сезонов в трёх командах («Колумбус», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер»). В текущем сезоне форвард сыграл в 20 матчах и набрал 9 (7+2) очков.