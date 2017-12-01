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«Детройт» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Монреалю»

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» одержал уверенную победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионат НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» два гола забил Брендан Галлахер (5-я и 49-я минуты), ещё по разу отличились Шарль Юдон (25), Эндрю Шоу (26), Алекс Гальченюк (38) и Макс Пачьоретти (56). За «Детройт» шайбы забросили Энтони Манта (6), Томаш Татар (16) и Франс Нильсен (58).

«Канадиенс» продлили свою победную серию до четырёх матчей. «Ред Уингз» потерпели шестое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 6
2:1, 0:3, 1:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Пачьоретти, Карр) – 04:10 (5x4), 1:1 – Манта (Уэлле) – 05:14 (5x5), 2:1 – Татар (Нюквист, Кронвалль) – 15:43 (5x4), 2:2 – Юдон (Плеканец, Галлахер) – 24:46 (5x5), 2:3 – Шоу (Дано) – 25:29 (5x5), 2:4 – Гальченюк (Байрон, де ла Роуз) – 37:49 (5x5), 2:5 – Галлахер (Питри, Плеканец) – 48:35 (5x5), 2:6 – Пачьоретти (Питри, Дано) – 55:59 (5x4), 3:6 – Нильсен (Манта, Ларкин) – 57:36 (5x4)
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