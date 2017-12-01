«Детройт» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Монреалю»

«Монреаль Канадиенс» одержал уверенную победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионат НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
В составе «Монреаля» два гола забил Брендан Галлахер (5-я и 49-я минуты), ещё по разу отличились Шарль Юдон (25), Эндрю Шоу (26), Алекс Гальченюк (38) и Макс Пачьоретти (56). За «Детройт» шайбы забросили Энтони Манта (6), Томаш Татар (16) и Франс Нильсен (58).
«Канадиенс» продлили свою победную серию до четырёх матчей. «Ред Уингз» потерпели шестое поражение кряду.
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