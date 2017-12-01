«Вашингтон» пропустил от «Лос-Анджелеса» два гола за 9 секунд

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

По ходу встречи «Вашингтон» выигрывал — 2:1, но во втором периоде «Кингз» смогли сначала сравнять счёт, а затем выйти вперед. «Лос-Анджелесу» для этого потребовалось всего девять секунд. По шайбе забросили Джонни Бродзински и Юсси Йокинен.

Видео гола Йокинена можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».