«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: шикарный гол Кузнецова с контратаки

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:5.

Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Оба гола «столичных» забил Евгений Кузнецов. В первом периоде он открыл счёт, эта шайба стала для него 60-й в карьере, а во втором периоде он сделал дубль. Кузнецов убежал в контратаку, остановился в круге вбрасывания перед воротами, прицелился и точным броском пробил Джонатана Куика.

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