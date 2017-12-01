Кузнецов: Куик — классный вратарь, но «Вашингтону» надо было ему забивать

Нападающий «Вашингтон Кэпитпалз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:5.



«Куик – классный вратарь, мне всегда нравился стиль его игры. Он всегда пытается переиграть соперника, не просто стоит в воротах. Он один из лучших голкиперов в мире. Нам просто надо было забить.



Не думаю, что мы провели плохой матч, просто результат не в нашу пользу. Мы можем многое вынести. Наши защитники наносили много бросков. У нас были шансы, просто надо было забивать. Они забили, а мы – нет. Мы будем лучше», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»