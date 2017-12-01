Кузнецов был признан второй звездой матча с «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 2:5.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов был признан второй звездой этого матча. На счету российского игрока обе заброшенные шайбы его команды. Всего в 26 матчах сезона Кузнецов набрал 28 очков за результативность (8+20) при показателе полезности "-3".

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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Первой звездой матча был признан словацкий нападающий «Кингз» Мариан Габорик, также оформивший дубль.