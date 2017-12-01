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Дубль Стаала помог «Миннесоте» одержать победу над «Вегасом»

Хоккей

«Миннесота Уайлд» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» дубль на свой счёт записал Эрик Стаал (53-я и 60-я минуты), ещё по одному голу забили Микаэль Гранлунд (38) и Юнас Бродин (46). За «Вегас» шайбы забросили Брейден Макнэбб (43) и Джонатан Маршессо (45).

Отметим, что «Голден Найтс» потерпели второе поражение кряду после серии из пяти побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 2
0:0, 1:0, 3:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Гранлунд (Райлли, Цукер) – 37:01 (5x5), 1:1 – Макнэбб (Матто) – 42:42 (5x5), 1:2 – Маршессо (Карлссон) – 44:39 (5x5), 2:2 – Бродин (Винник, Койл) – 45:27 (5x5), 3:2 – Стаал (Дамба) – 52:05 (5x5), 4:2 – Стаал – 59:54 (en)
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