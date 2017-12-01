Дубль Стаала помог «Миннесоте» одержать победу над «Вегасом»

«Миннесота Уайлд» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» дубль на свой счёт записал Эрик Стаал (53-я и 60-я минуты), ещё по одному голу забили Микаэль Гранлунд (38) и Юнас Бродин (46). За «Вегас» шайбы забросили Брейден Макнэбб (43) и Джонатан Маршессо (45).

Отметим, что «Голден Найтс» потерпели второе поражение кряду после серии из пяти побед.