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«Чикаго» проиграл «Далласу» в овертайме, несмотря на гол Анисимова

Хоккей

«Даллас Старз» вырвал победу у «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Далласа» отличились Маттиас Янмарк (15-я минута), Радек Факса (18, бул.) и Реми Эли. За «Чикаго» голы забили Алекс Дебринкэт (15), Артём Анисимов (22) и Патрик Кейн (45). Победу «Старз» принёс точный бросок Янмарка на 51-й секунде овертайма.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 19 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 4
1:2, 1:1, 1:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Янмарк (Смит, Ритчи) – 14:46 (5x5), 1:1 – Дебринкэт (Хартман, Мёрфи) – 14:55 (5x5), 1:2 – Факса – 17:20 (бул), 2:2 – Анисимов (Кейн, Шмальц) – 21:02 (5x4), 2:3 – Эли (Факса, Питлик) – 34:04 (5x5), 3:3 – Кейн (Форслинг, Шмальц) – 44:34 (5x5), 3:4 – Янмарк (Сегин, Клингберг) – 60:51 (3x3)

Видео гола Анисимова можно посмотреть на странице «Чикаго» в «Твиттере».

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