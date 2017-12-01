«Чикаго» проиграл «Далласу» в овертайме, несмотря на гол Анисимова

«Даллас Старз» вырвал победу у «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Далласа» отличились Маттиас Янмарк (15-я минута), Радек Факса (18, бул.) и Реми Эли. За «Чикаго» голы забили Алекс Дебринкэт (15), Артём Анисимов (22) и Патрик Кейн (45). Победу «Старз» принёс точный бросок Янмарка на 51-й секунде овертайма.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 19 минут.

Видео гола Анисимова можно посмотреть на странице «Чикаго» в «Твиттере».