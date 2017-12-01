«Эдмонтон» потерял Кэма Тальбо как минимум на две недели

«Эдмонтон Ойлерз» поместил вратаря Кэма Тальбо в список травмированных, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Главный тренер команды Тодд Маклеллан сообщил, что голкипер пропустит как минимум две недели.



Тальбо в этом сезоне провёл 22 матча с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 3.



«Эдмонтон» занимает третье место с конца в турнирной таблице, набрав 22 очка в 25 матчах.

В матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который проходит в эти минуты, ворота «нефтяников» защищает Лоран Броссуа. Продолжается третий период, счёт 4:4.