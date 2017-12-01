«Калгари» победил «Аризону», Смит оформил «сухарь»

«Калгари Флэймз» уверенно обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Дублем в этом матче отметился Марк Янковски (23-я и 53-я минуты), ещё один гол забил Микаэль Баклунд (51). Голкипер «Калгари» Майк Смит отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив второй в сезоне и 35-й в карьере «сухарь».

Таким образом, «Аризона» потерпела третье поражение подряд. «Калгари» одержал вторую победу в последних пяти матчах.