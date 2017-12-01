Бисер стал 2-м новичком в истории «Ванкувера» после Буре по голам в одном месяце

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер оформил дубль в матче с «Нэшвилл Предаторз», который проходил в ночь с 30 ноября на 1 декабря мск и завершился со счётом 5:3.



За один календарный месяц форвард забросил 10 шайб и вышел на чистое второе место среди новичков в истории клуба по этому показателю. Лучший результат принадлежит легендарному Павлу Буре, который в марте 1992 года отметился 12 заброшенными шайбами.

В этом сезоне Бисер провёл 23 матча и набрал 25 (13+12) очков.

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