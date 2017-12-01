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«Торонто» переиграл «Эдмонтон», забив 2 гола за последние 65 секунд

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в пользу гостей — 6:4.

До последней минуты встречи счёт был равным — 4:4. У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (3-я минута), Доминик Мур (6), Мэтт Мартин (14) и Вильям Нюландер (39). За «Ойлерз» голы забили Марк Летестю (13), Зак Кассиан (27), Коннор Макдэвид (38) и Крис Рассел (44). Победным для «Торонто» стал гол Патрика Марло (59), а точку поставил Назем Кадри (60).

Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 25 минут 3 секунды, нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл 12 минут 23 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 6
1:3, 2:1, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 02:15 (5x4), 0:2 – Мур – 05:55 (5x5), 1:2 – Летестю (Хайра, Кассиан) – 12:37 (5x5), 1:3 – Мартин (Мур, Нюландер) – 13:06 (5x5), 2:3 – Кассиан (Хайра, Летестю) – 26:38 (5x5), 3:3 – Макдэвид (Рассел, Нурс) – 37:32 (5x5), 3:4 – Нюландер (Гардинер, Мэттьюс) – 38:29 (5x4), 4:4 – Рассел (Нурс, Летестю) – 43:01 (5x5), 4:5 – Кадри – 58:55 (5x5), 4:6 – Кадри – 59:59 (en)
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