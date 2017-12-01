«Торонто» переиграл «Эдмонтон», забив 2 гола за последние 65 секунд

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в пользу гостей — 6:4.

До последней минуты встречи счёт был равным — 4:4. У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (3-я минута), Доминик Мур (6), Мэтт Мартин (14) и Вильям Нюландер (39). За «Ойлерз» голы забили Марк Летестю (13), Зак Кассиан (27), Коннор Макдэвид (38) и Крис Рассел (44). Победным для «Торонто» стал гол Патрика Марло (59), а точку поставил Назем Кадри (60).

Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 25 минут 3 секунды, нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл 12 минут 23 секунды.