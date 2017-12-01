Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Дрегер: скорее всего, Игинла не сыграет на Олимпиаде

Хоккей

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что нападающий Джером Игинла не сыграет за сборную Канады на традиционном турнире Кубок Шпенглера и, скорее всего, пропустит Олимпийские игры 2018 года в Корее.

«Источники говорят, что Игинла не будет готов к Кубку Шпенглера, а также маловероятно его участие в Олимпиаде», — пишет Дрегер в своём «твиттере».

Джером Игинла является двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2010) и чемпионом мира (1997) в составе сборной Канады. Ранее генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк отмечал, что канадская федерация хоккея будет рассматривать кандидатуру Игинлы для участия в турнире.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент