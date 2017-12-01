Защитник «Эдмонтона» Рассел забросил победную шайбу «Торонто» в свои ворота

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Крис Рассел в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:6) на 59-й минуте матча при счёте 4:4 поразил собственные ворота, пытаясь выбросить шайбу из своей зоны. В протоколе матча шайба была записана на счёт нападающего «Торонто» Патрика Марло, для которого она стала 103-й победной шайбой за карьеру.

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В нынешнем сезоне Рассел провёл 26 матчей и набрал 11 (2+9) очков за результативность при показателе полезности "+4".