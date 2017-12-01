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Локтионов — о возвращении в «Локомотив»: будто не уезжал, хотя поменялся тренер

Хоккей

Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов после игры с «Югрой (3:1) поделился эмоциями от возвращения в стан „железнодорожников“.

«Такой истории с нами ещё не было, по крайней мере за последние три года, что я в «Локомотиве». Играть два дня подряд, тем более после выезда на Дальний Восток, — серьёзное испытание. Мы, в принципе, ещё только отходим от этой поездки, от долгих перелётов. И сегодня было играть потяжелее, чем вчера. Проблем с настроем у нас не было. Да, забили много «Барысу», но сегодня обновился состав, поменялись тройки, это немного встряхнуло, настрой был хороший. Не могу сказать, что пропущенная вначале шайба как-то повлияла на игру команды. Мы играли в свою игру и знали, что победим. Забили хорошие голы.

«Югра» сняла вратаря за пять минут? Да, это нечастое явление. Конечно, хотелось забить в пустые, но я не считаю, что это повлияло на нашу игру. Ошибок не было, мы играли в меньшинстве, могли спокойно выбрасывать шайбу.

Сейчас ощущения, будто и не уезжал из «Локомотива», втянулся. Конечно, поменялся тренер, но профессионализм в работе никуда не делся», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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