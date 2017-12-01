М. Майоров: «Салавату» необходимо зацепиться за игру против «Ак Барса»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров рассказал о подготовке к домашней серии, которая стартует для уфимского клуба завтра, 2 декабря, в 14:30 игрой с минским «Динамо».

«Настроение отличное после победы всегда. Самое главное — зацепиться за ту игру, которую мы показали в Казани. В физическом плане всё отлично. У нас долго были домашние игры, мы понимали, что будет выездная длинная серия. Как готовиться? Готовиться как обычно, ничего особенного. В принципе, никаких изменений нет в игре что дома, что на выезде. Понятно, что дома болельщики помогают, легче играть», — сказал Майоров в интервью пресс-службе клуба.