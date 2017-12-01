Кейн вышел на 5-е место в истории «Чикаго» по очкам за клуб

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набрав 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз» (3:4 ОТ), вышел на 5-е место в истории клуба по набранным очкам за клуб.

На счету Кейна 779 (295+484) очков 765 играх в НХЛ. Отметим, что всю свою карьеру Кейн проводит в «Чикаго». В нынешнем сезоне Кейн отметился 27 очками (10+17) в 25 играх при показателе полезности "+1".

В матче против «Далласа» форварда признали третьей звездой матча.

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